ABD: İran'daki askeri görevimiz sona ermek üzere

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üçüncü haftasına girerken, ABD'li üst düzey yetkililere göre askeri operasyonlar sona yaklaşıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, CNN'e verdiği röportajda, ABD'nin İran'daki askeri görevinin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Johnson, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının savaşın zaman çizelgesinde bazı aksaklıklara yol açtığını, ancak sonucu etkilemeyeceğini söyledi.

Washington Post, Pentagon'un Beyaz Saray'dan İran'a karşı savaşın maliyetini karşılamak için Kongr'ye 200 milyar dolardan fazla ek bütçe tahsis edilmesi talebini onaylamasını istediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri müdahalelerin ne zaman sona ereceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, "Eğer şu anda çekilsek, yeniden ayağa kalkmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz hem de çok yakın bir gelecekte." ifadelerini kullanmıştı.