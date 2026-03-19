DEM Parti'den Ramazan Bayramı mesajı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın herkese barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün (19 Mart 2026 Perşembe) Kürtçe (Kurmanci), Türkçe ve Arapça dillerinde Ramazan Bayramı mesajını paylaştı.

Ramazan Bayramı'nın kutlandığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar iyiliğe, dostluğa, barışa kapı açan önemli ve değerli zamanlardır. Dünya, Orta Doğu ve Türkiye’de tarihi kırılmaların yaşandığı bu dönem, bayramın barış, kardeşlik, eşitlik ve adalet dolu mesajlarına en fazla sarılmamız gereken dönemdir. Ramazan Bayramı ile Newroz’un kesiştiği bu çifte bayram günlerinin ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için ölümlerin değil yaşamın, hukuksuzluğun değil hakkın, çatışmanın değil barışın günleri olmasını diliyoruz.

Bizler; farklı kimlikte, inançta ve kültürde insanlar olarak bir arada eşit, adil, özgür ve demokratik bir yaşama kavuşacağımıza inanıyoruz. Bunu gerçekleştirmenin yolu Türkiye için Demokratik Cumhuriyeti, bölge için Demokratik Orta Doğu’yu inşa etmekten geçer. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde atılacak müşterek adımlarla barışa daha fazla yaklaşacağımıza inanıyor; bu inançla 86 milyon yurttaşımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Bayramın herkese barış, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyoruz.”