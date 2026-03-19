İran'da 3 kişi idam edildi

İran'da 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idam cezasına mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

Mizan News’in haberine göre "cinayet işlemek" suçundan idama mahkum edilen üç kişinin bu sabah (19 Mart 2026 Perşembe) idam cezası uygulandı.Haberde, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında mahkumların 2 emniyet görevlisini öldürmekle suçlandığı belirtildi.Söz konusu kişilerin iki ayrı bölgede kesici aletlerle saldırı düzenleyerek emniyet mensuplarından Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdükleri suçlamasıyla idama mahkum edildikleri kaydedildi.