Reuters: ABD, Körfez'e kara birliklerini konuşlandırmayı planlıyor

Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya asker göndermeyi planlıyor.

Reuters, Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme seçeneğini değerlendirdiğini ve ilk aşamada boğazın deniz ve havadan kontrol etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sağlandığında, ABD'nin gemi trafiğini tamamen kontrol altına almak için kara kuvvetlerine ihtiyacı olacak.

Dört farklı kaynak Reuters'a, askeri bir planın görüşüldüğünü ayrıca Trump yönetiminin İran'ın güneyindeki Hark Adası'na kara birlikleri göndermeyi düşündüğünü aktardı.

Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ının merkezi konumunda, ancak bu, tehlikeli bir seçenek olarak nitelendirildi.