Mazlum Abdi: Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yapılan saldırılar kabul edilemez

22 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıların devam etmesinin ve şiddet dilinin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Abdi, bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı bir mesajda, yerleşim bölgelerine tank ve topçu birliklerinin konuşlandırılmasının ve sivillere yönelik bombardımanın, tek taraflı bir çözümü zorla dayatma girişimi olduğunu belirtti.

Müzakere süreci devam ederken bu saldırıların, zorla demografik değişime zemin hazırladığını ve daha önce Süveyda'da meydana gelen ve savaş suçu olarak sınıflandırılan suçlara benzer bir soykırım riski yarattığını vurgulayan Mazlum Abdi, "Saldırıları en kısa sürede durdurmak ve büyük bir insani felaketi önlemek için tüm yerel ve uluslararası taraflarla temas halindeyiz." dedi.

Saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine derin taziyelerini ileten ve yaralılara acil şifa dileyen Abdi, Halep'in kuşatma altındaki mahallelerinde yaşayanlara tam desteğini yineledi.