Özerk Yönetim, Halep'teki güçlerinin Fırat'ın doğusuna nakledilmesine yeşil ışık yaktı

2 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, uluslararası arabulucuların Halep'teki Kürt mahallelerinde bulunan İç Güvenlik Güçleri’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesi önerisinin 1 Nisan anlaşmasına uygun olarak "yerel bir konseyin varlığının garanti edilmesi şartıyla" kabul edilebileceğini söyledi.

İlham Ahmed, 10 Ocak 2026 Cuma günü, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Özerk Yönetim’in Halep’in Kürt mahallelerine yönelik açıklamasını paylaştı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki sivil halkın can güvenliğinin kendileri için öncelikli konu olduğunun altını çizen İlham Ahmed, arabulucu uluslararası güçlerin, Şeyh Maksud'daki güçlerin güvenli bir şekilde Fırat'ın doğusuna nakledilmesi yönündeki önerisini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Onayın koşullu olduğunu belirten Ahmed, "1 Nisan Anlaşması'nın maddeleri gereğince, her iki mahallenin sakinleri için yerel Kürt koruma gücünün varlığı ve yerel meclisin işleyişinin devamı garanti altına alınmalıdır." dedi.

Özerk Yönetim yetkilisinin bu açıklaması, Halep'teki gerginliğin düşürülmesi ve bölgedeki Kürt nüfusun korunması amacıyla uluslararası görüşmelerin devam ettiği kritik bir süreçte geldi.