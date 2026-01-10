Başkan Barzani ile Tom Barrack Halep’teki son durumu görüştü

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Halep’teki gelişmeleri değerlendirdi.

Başkan Barzani, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı, Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede; bölgenin ve Suriye’nin siyasi durumu, sahada yaşanan son gelişmeler ve Halep’te tırmanan gerilim hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, krizin derinleşmemesi adına diplomatik çabaların artırılması gerektiği hususunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Gerginliğin son bulması ve durumun normalleşmesi için tüm imkanların seferber edilmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, güvenlik, istikrar ve barışın tesisi için ciddi ve somut adımların atılmasının elzem olduğuna vurgu yapıldığı bildirildi.