Özerk Yönetim'den "acil" çağrı: Halep'teki hastane hedef alınıyor

59 dakika önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Halep'in Şeyh Maksud mahallesindeki Halid Fecr Hastanesinin hedef alınması üzerine uluslararası topluma acil çağrıda bulunarak, saldırıların "soykırım ve katliam" riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Özerk Yönetim; 10 Ocak 2026 Cumartesi günü yayımladığı yazılı açıklamada, yerel ve uluslararası kamuoyuna, küresel güçlere ve insan hakları örgütlerine seslendi.

Açıklamada, saldırıların başladığı ilk günden bu yana Şeyh Maksud mahallesindeki Halid Fecr Hastanesinin sistematik ve planlı bir şekilde hedef alındığı belirtildi.

Sivil bir sağlık kuruluşu olan hastanenin sürekli bombalanmasının "savaş suçu" teşkil ettiği ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu durum, hasta, yaralı ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye atmanın yanı sıra, sağlık hizmetlerinin tamamen durması nedeniyle insani bir katliam yaşanması konusunda gerçek bir korku yaratmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Özerk Yönetim'in çağrısında, bombardımanın devam etmesinin insani ve sağlık krizini derinleştireceği, sivilleri en temel hak olan tedavi hakkından mahrum bırakacağı, can kayıplarını artıracağı ve halk arasında korku ve paniğe neden olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamanın sonunda; uluslararası güçler, Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları örgütlerine "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Bombardımanın derhal durdurulması, hastane ve sağlık kuruluşlarına tam koruma sağlanması ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını engelsiz bir şekilde sürdürebilmesi için harekete geçilmesi talep edildi.