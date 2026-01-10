Van- 405 yerleşim yerinin yolu kapandı

25 dakika önce

Van'da aralıklarla süren kar yağışı 6 ilçede 405 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı.

Kentte gece saatlerinde aralıklarla kar yağdı. Yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bahçesaray’da 71, Başkale’de 88, Çatak’ta 106, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 80 ve Özalp ilçesinde ise 20 olmak üzere 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun olduğu Başkale ilçesinde de araçlar kara gömüldü. İlçede, kar kalınlığının ilçe merkezinde yaklaşık 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti.