Neçirvan Barzani ve Abbas Arakçi telefonda görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri görüştügüvenlik anlaşmasının uygulanmasının önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) açıklamada, Neçirvan Barzani ve Abbas Arakçi'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve sonuçlarının ele alındığı görüşmede, barış ve istikrarın korunmasının önemi vurgulandı.

Her iki taraf da, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve durumu daha da karmaşık hale getirmeye yönelik her türlü girişimi önlemek için sınır güvenliğinin sağlanması gerekliliğinin altını çizdi.

Neçirvan Barzani ise Kürdistan Bölgesi'nin çatışmaların bir parçası olmayacağını ve her zaman olduğu gibi barışın bir unsuru olacağını vurgulayarak, gerilimleri azaltmak ve bölge halklarının savaş tehdidini ortadan kaldırmak için diplomatik çabaları desteklediğini belirtti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığının görüşmeye dair açıklamasında, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin, ABD ve İsrail saldırıları sonucu dini lider Ali Hamaney ve bir dizi İranlı lider ve vatandaşın öldürülmesi nedeniyle İran'a başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin İran İslam Cumhuriyeti ile dostane ilişkileri sürdürme ve geliştirme arzusunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Kürdistan Bölgesi Başkanı'na teşekkür ederken, dokuz ay içinde ikinci kez devam eden müzakereler sırasında gerçekleşen saldırıları ABD'nin nükleer meseledeki saldırganlığının ve dürüstlükten yoksunluğunun kanıtı olarak nitelendirdi.

Arakçi ayrıca askeri saldırının tüm bölgede istikrarsızlığa yol açacağı ve küresel sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Görüşmede Irak ve İran arasındaki güvenlik anlaşması çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.