Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında can kaybı 72'ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında can kaybının 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 20 kişi artarak 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye yükseldiği aktarıldı.
Öte yandan Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 83 bin 800'e ulaştığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını bildirmişti.