Beyaz Saray: Trump'ın İran'a yönelik Kürt grupları silahlandırma planına onay verdiği iddiası asılsız

44 dakika önce

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "ABD'nin İran'daki halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla Kürt güçlerini silahlandırma planı iddialarını yalanladı.

Karoline Leavitt, 4 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Donald Trump'ın Orta Doğu'daki bir dizi ortak ve müttefikle telefonda görüştüğünü doğrulayan Sözcü Leavitt, "Kürdistan Bölgesi'ndeki askeri üslerimiz hakkında Kürt liderlerle de görüştüğünü söyleyebilirim." dedi. dedi.

İran'daki Kürt güçlerinin silahlandırıldığına dair haberleri reddeden Leavitt, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır."

Leavitt, "Washington'un müzakere ve diplomasi girişimlerinin başarısız olmasının ardından İran'a saldırmak için cesur bir karar aldığını ve askeri operasyonların başarılı olduğunu ve 47 yıllık İran yönetimini sona erdirmeyi amaçladığını" vurguladı.