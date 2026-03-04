Irak'ın genelinde elektrik sistemi tamamen çöktü

2 saat önce

Irak Elektrik Bakanlığı, Irak'ın tüm illerinde elektrik sisteminin tamamen çöktüğünü bildirdi.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musa Ahmed, bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen bir nedenle Irak'ın tüm illerinde elektrik sisteminin tamamen çöktüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ise nedenlerin incelenip belirlenmesi ve ayrılan hatlar ile santrallerin yeniden çalıştırılmasına başlandığı ifade edildi.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan, Beji'deki bir elektrik santralinin hedef alındığı yönünde söylentilerin olduğunu, ancak bunun resmi olarak doğrulanmadığını belirtti.