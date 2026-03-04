KDP'den Raperin'in 35. yıl dönümünde birlik vurgusu

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, Ranye halkının ayaklanmasının 35. yıl dönümü vesilesiyle, Kürt halkının birliğini vurguladı.

KDP Siyasi Bürosu, Güney Kürdistan halkının, Baas rejiminin zulmüne karşı ayaklanmasının (Raperin) 35’inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Stratejik konularda tüm tarafların aynı yönde ve aynı söylemde bulunmasının ve Kürdistan halkının en yüksek çıkarlarını her şeyin önüne koymasının önemine dikkat çekildiği açıklamada, "Bölgenin anayasal yapısının inşası ve güçlendirilmesi kolay olmadı, ancak bölge hala bir dizi siyasi, ekonomik ve güvenlik engeliyle karşı karşıya." denildi.

Açıklamada, halkın ve ulusal güçlerin iradesi ve kahraman Peşmergelerin fedakarlıkları sayesinde Kürdistan'ın her zaman barışçıl ve istikrarlı kaldığı belirtilerek, Kürdistan'ın hiçbir savaşın bir parçası olmayacağının altı çizildi.