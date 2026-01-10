Tarihi gece: Gözler dev maç için ringe çıkacak olan Kürt boksör Agit Kabayel'de

1 saat önce

Dünya ağır sıklet boks sıralamasının zirvesindeki isimlerden biri olan Kürt boksör Agit Kabayel, bu akşam Almanya’da kariyerinin en kritik sınavını vermek üzere ringe çıkıyor. WBC Ağır Sıklet Geçici Kemerini korumak için eldiven giyecek olan Kabayel, tüm dünyanın kilitlendiği gecenin başrolünde yer alıyor.

Almanya, bu akşam (10 Ocak 2026) boks tarihinin en önemli gecelerinden birine tanıklık etmeye hazırlanıyor. Oberhausen kentindeki ünlü "Rudolf Weber-Arena", DAZN ve Queensberry Promotions ortaklığında düzenlenen ve modern boks tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak gösterilen etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en iyi beş ağır sıklet boksöründen biri olarak gösterilen Agit Kabayel için bu karşılaşma, yalnızca sahip olduğu unvanı koruma mücadelesi değil, aynı zamanda kariyeri için hayati bir dönüm noktası niteliğinde.

Kabayel'in bu gece ringden zaferle ayrılması, 2026 yılı sonunda dünya boks efsanesi Oleksandr Usyk ile "dünyanın en iyisini" belirlemek üzere karşı karşıya gelmesinin kapılarını resmen aralayacak.

Spor otoritelerinin Almanya'yı yeniden dünya boksunun zirvesine taşıyacak adım olarak nitelendirdiği ve dünya genelindeki boksseverlerin nefeslerini tutarak beklediği bu kritik mücadele, DAZN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Kürt boksör Agit Kabayel, bu gece sadece rakibine karşı değil, boks tarihine adını altın harflerle yazdırmak için mücadele edecek.