Irak ordusu üç Peşmerge'yi gözaltına aldı

2 saat önce

Irak ordusu, "silah taşıma" iddiasıyla üç Peşmerge'yi gözaltına aldı.

Selahaddin Valisi Danışmanı Kawe Şexani, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Irak ordusu, Hurmatu'daki Khadr Wali kontrol noktasında Erbilli üç Peşmerge mensubunu gözaltına aldığını belirtti.

Şexani'nin açıklamasına göre Peşmergelerin isimleri şöyle: Derbaz Muhammed, Cuma Heme Abdurrahman, Omar Celal Abdurrahman

Kawe Şexani, Peşmergelerin görevden dönüp söz konusu noktada "silah taşıma" gerekçesiyle gözaltına alındığını belirterek, "Onları serbest bırakmak için ilgili makamlarla temas halindeyiz." dedi.