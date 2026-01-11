Mesrur Barzani'den Kürdistan Bölgesi'nin UNESCO'ya üye olmasının önemine vurgu

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) üye olmasının önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (11 Ocak 2026 Pazar) Irak'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Asad Turki Suwari'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak'ın UNESCO Daimi Temsilcisi, örgütün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere Irak'ın tüm topluluklarının ve bölgelerinin örgütte yer almasının önemine işaret etti.

Başbakan Barzani ise çabaları ve faaliyetlerinden dolayı Irak'ın UNESCO Daimi Temsilci'ni takdir etti ve görevinde başarılar diledi.

Mesrur Barzani ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin UNESCO'ne üye olmasının önemini vurguladı.