Şeyh Maksud Asayişi: Amaçlanan mahalledeki halkın katliamdan geçirilmesiydi

3 saat önce

İç Güvenlik Güçleri, Şeyh Maksud Mahallesi'ne yönelik saldırılarla ilgili açıklamasında, "Amaçlanan mahalledeki halkın katliamdan geçirilmesiydi." dedi.

Şeyh Maksud İç Güvenlik Güçleri, Suriye Geçiş Hükümetine bağlı grupların Şeyh Maksud Mahallesi ve Xalid Fecir Hastanesine yönelik saldırılarına dair açıklama yaptı.

6 Ocak 2026 tarihinden bu yana Suriye Geçiş Hükümetine bağlı grupların tank, top, zırhlı araçlar ve her türlü ağır silahla Şeyh Maksud Mahallesi'ne yönelik "vahşi saldırılar" düzendiği anımsatılan açıklamada, "Bu saldırılarla amaçlanan mahalledeki halkın katliamdan geçirilmesi, mahallenin demografik yapısının değiştirilmesi ve halkın onurunun çiğnenmesiydi." denildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye Halk Meclisinin aldığı karar üzerine İç Güvenlik Güçlerinin, direnmeye ve onurlarını savunmaya karar verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu temelde fedai bir direniş sergilendi ve güçlerimiz tereddüt etmeden mahalleyi ve halkın onurunu korumak için canlarını feda etti. Hiçbir koşulda başlarını eğmediler ve teslimiyet kabul edilmedi. Şehitlerimizin kimliği hakkındaki bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bu savaş sürecinde halkın birçok yaralı ve şehit verdiği kaydedilen açıklamada, "Halk, yaralıların tedavisi için uygun tek yer olan Xalid Fecir Hastanesinde toplandı. Çeteler hastaneye onlarca kez ağır silahlarla saldırdı ve hastanede katliamlar yapmaya teşebbüs etti." denildi.

Son olarak katliamların önlenmesi ve yaralılar, siviller, kadın ve çocukların hastaneden tahliye edilip güvenli yerlere götürülmesi için kısmi ateşkes ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Güçlerimiz ateşkese büyük bir hassasiyetle yaklaştı ve Xalid Fecir Hastanesi boşaltıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda, "Bundan sonra da güçlerimiz, halkımızın özgür iradesini ve onurunu korumak için şehitlerimizin izinde tereddüt etmeden direnmeye devam edecektir. Güçlerimiz, mücadelelerini ve direnişlerini çeşitli yollarla sürdürecektir.” sözlerine yer verildi.