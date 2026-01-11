Erdoğan'dan "en az 3 çocuk" çağrısı

"Gelişmeler iyi değil, en az 3 çocuk güçlü bir ailenin olmazsa olmazı, neslimiz çoğalmalı."

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfus artış hızında hala bir netice alınamadığını belirterek, "Gelişmeler iyi değil, en az 3 çocuk güçlü bir ailenin olmazsa olmazı, neslimiz çoğalmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (11 Ocak 2026 Pazar günü) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Hane" İslam Sanatları Sergisi'nin açılış töreninde konuştu.

Nüfus artış hızında hala bir netice alınamadığına işaret eden Erdoğan, "en az 3 çocuk" çağrısını tekrarlayarak, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var; "en az üç çocuk" diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bunun için de biz "aile" derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettik. Ve aile yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi; özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz, bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"(En az 3 çocuk) Yani bunu gördük ama hala biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef yani nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor."