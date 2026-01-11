DEM Parti’den Ankara’ya "SDG" çağrısı: Çözümü birlikte arayın

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Kürtlere yönelik yoğunlaşan saldırılara tepki gösterdi. Ankara’ya seslenen Tuncer Bakırhan, "SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin, masaya oturup konuşun" çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye’nin Halep kentinde, ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Şam yönetimi ve silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Bölgedeki saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları ve Bakırhan, uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.

Bakırhan: Halep’teki kaos Ankara’daki çözümü baltalar

Söz konusu saldırıların sadece bir çatışma değil, Kürt halkını hedef alan bir kuşatma olduğunu belirten Tuncer Bakırhan, Halep’teki gelişmelerin Türkiye’deki siyasi süreçle bağlantısına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Halep'te çözümü baltalarsak, Ankara'daki çözümü de baltalarız; burada böyle bir niyet var. Bu tehlikeli oyunu herkes görmeli. Çözüm mümkündür ve ortadadır. Ne yapmak lazım? SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin, bir masada oturun, konuşun, çözümü birlikte arayın. Ancak görüyoruz ki bazıları bunun yerine gerilimi sürdürmek istiyor."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın söylemlerini de eleştiren Bakırhan, diplomasinin tehdit diliyle değil, diyalogla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Bakırhan, "Bu dil aslında İmralı'dan yükselen barış iradesini Suriye sahasında bastırma girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hatimoğulları: Uluslararası güçler sessiz kalmamalı

Şeyh Maksud ve Eşrefiye’deki direnişin Suriye’nin demokratik geleceği için kritik olduğunu kaydeden Tülay Hatimoğulları ise saldırıların HTŞ ve ona bağlı gruplar tarafından "geçici yönetim" adı altında gerçekleştirildiğini belirtti.

Uluslararası koalisyon güçlerine ve garantör ülkelere seslenen Hatimoğulları, "Sessizlik bu suça ortak olmaktır. Halep’in Gazze’ye dönüşmesine izin verilmemelidir. Kürt halkını Suriye’de sıkıştırmayı hedefleyen bu saldırılar, Suriye gerçekliğine ve halkların bir arada yaşama iradesine aykırıdır." dedi.

Hatimoğulları, Türkiye’nin Suriye’deki çatışmaların değil, diyaloğun tarafı olması gerektiğini belirterek, Halep’te varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.