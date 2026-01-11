Başbakan Barzani'den Bağdat ile ilişkilerde "anayasa" vurgusu

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Farhad Atruşi ile görüşmesinde Bağdat’la yaşanan sorunların anayasa temelinde çözülmesine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani, bugün (11 Ocak Pazar), Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Farhad Atruşi'yi kabul etti.

Görüşmede, Irak Parlamentosunun yasama, denetim ve tüm vatandaşlar ile bileşenlerin haklarını savunma alanındaki etkin rolü ele alındı.

Başbakan, yasama organı olarak Parlamentoya desteğini ifade etmenin yanı sıra; Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesinin, ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin federal statüsüne ve anayasasına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.