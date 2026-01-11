Tarihi mücadeleyi Kürt boksör Agit Kabayel kazandı

2 saat önce

Kürt Boksör Agit Kabayel ağır sıklet maçında rakibi Damian Knyba’yı yenerek, bir kez daha şampiyon oldu.

Oberhausen kentindeki ünlü "Rudolf Weber-Arena", DAZN ve Queensberry Promotions ortaklığında düzenlenen ve modern boks tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak gösterilen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

WBC Ağır Sıklet Geçici Kemerini korumak için eldiven giyen olan Kabayel, rakibi Damian Knyba’yı yendi.

Agit Kabayel, bu zaferi Rojava’ya armağan etti.

Kabayel'in bu gece ringden zaferle ayrılması, 2026 yılı sonunda dünya boks efsanesi Oleksandr Usyk ile "dünyanın en iyisini" belirlemek üzere karşı karşıya gelmesinin kapılarını resmen araladı.

Mücadele, DAZN platformu üzerinden canlı yayınlandı.