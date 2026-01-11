Anbar'da balonla uyuşturucu kaçakçılığı girişimi engellendi

4 saat önce

Irak'ın Anbar ilinde gerçekleştirilen özel bir operasyonda, kaçakçıların 21 balon kullanarak taşımaya çalıştığı kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Anbar İl Meclisi Şeffaflık, Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Saad Ghazi al-Mohammadi, Suriye'den Irak'a sokulmak istenilen çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiğini ifade etti.

Saad Ghazi al-Mohammadi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Irak Güvenlik Güçleri, Suriye'den Irak'a gönderilmek istenilen uyuşturucu yüklü 21 balonu Anbar'ın batısında düşürdü." dedi.

Balonlar GPS cihazlarıyla donatıldığını belirten Mohammadi, uyuşturucu kaçakçılarının Suriye-Irak sınırını karayoluyla geçemeyince bu taktiğe başvurduğunu aktardı.

Irak gözetim sistemlerinin söz konusu kaçakçılık girişimi engellediğini ifade eden Saad Ghazi al-Mohammadi, güvenlik güçlerinin sınırları izlemek ve Irak topraklarına sızmayı önlemek için insansız hava araçları (İHA) kullandığını sözlerine ekledi.