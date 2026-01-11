Almanya, Kürdistan Bölgesi'ne özel donanımlı araçlar hibe etti

3 saat önce

Almanya, Kürdistan Bölgesi'ndeki kriz müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi'ne (JCC) araç ve ekipman desteğinde bulundu.

Almanya'nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Matthias Weller, konuya ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kriz Koordinasyon Merkezi ile yürütülen koordinasyon hakkında konuşan Weller, "Ortak Kriz Koordinasyon Merkezini desteklemek amacıyla geçmişte var olan koordinasyon ve iş birliği devam edecektir." dedi.

Bugün sahada görev yapan iki birime iki adet özel araç hibe ettiklerini belirten Weller, geçmişte diğer vilayetlerle de benzer çalışmalar yürüttüklerini anımsattı.

Weller, "Almanya olarak burada gerçekleştirilen çalışmalardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Burası ile Almanya arasında sadece güvenlik alanında değil, sivil toplum alanında da her zaman bir benzerlik görüyoruz." diye konuştu.