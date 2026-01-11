Kolombiya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı Jimenez de vefat edenler arasında

2 saat önce

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında, aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Sanatçının, kazadan kısa süre önce katıldığı bir programda ölümünü rüyasında gördüğünü anlattığı ortaya çıktı.

Kolombiya’nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Yetkililer, kazada pop müziğin sevilen isimlerinden 35 yaşındaki Yeison Jimenez ile birlikte toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Konser vermek üzere yola çıkan Jimenez’in ölümüyle ilgili sarsıcı bir detay gündeme geldi. Ünlü şarkıcının, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında uçak kazasıyla ilgili rüyalar gördüğünü söylediği öğrenildi.

Programda endişelerini dile getiren Jimenez'in şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Uçakta kaza yapacağımızı üç kez rüyamda gördüm. Birinde pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylüyordum. Hatta rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm."

Yeison Jimenez kimdir?

1991 yılında Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit parçalarıyla tanınıyordu. Jimenez, son yıllarda Kolombiya'nın en popüler ve en çok dinlenen sanatçıları arasında gösteriliyordu.