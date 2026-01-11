Irak 2026 planını değiştiriyor: Tek çare petrol dışı gelirleri artırmak

1 saat önce

Ekonomik çöküş riski, Irak'ın kaderi üzerinde gerçek bir korku ve tehdit haline gelmiş durumda. Bu nedenle Irak Parlamentosu, yasama oturumlarının başlangıcında ülkenin petrol dışı gelirleri konusunu masaya yatırmak ve gelir kaynaklarını genişletmek istiyor.

Konuyla ilgili olarak Kurdistan24'e konuşan ekonomist İbrahim Saraj, "Irak'ın yıllık petrol dışı geliri sekiz trilyon dinardan fazladır, ancak bu paranın çok az bir kısmı devlet hazinesine dönmekte ve yolsuzlukla heba edilmektedir." dedi.

Hükümetin petrol dışı gelirleri kontrol edemediğini savunan İbrahim Saraj, “Bu durum, gelirin yıllık sekiz trilyon dinarı aştığı bir ortamda yaşanıyor. Bu mesele yolsuzlukla bağlantılıdır çünkü gelir partiler arasında paylaşılıyor, bu da gelirin %10'undan azının devlet hazinesine girmesine neden oluyor." diye konuştu.

Irak Hükümeti 2025 yılında bütçede %89 oranında petrol gelirine ve %11 oranında petrol dışı gelire dayanmıştı. Hükümet, 2026 yılı için şimdiden ekonomik planı yeniden yapılandırmakla meşgul; zira Dünya Bankası, petrol dışı gelirlere %26 oranında dayanılmadığı takdirde genel bütçesini tanımayacakları konusunda Irak'ı uyardı.

Öte yandan yatırımcı Galib Fazlı, "Yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle yabancı şirketler Irak'ta yatırım yapamıyor, bu nedenle devlet gelirlerini çeşitlendirmek oldukça güç." ifadelerini kullandı.

Fazlı ayrıca, "Petrol geliri sadece maaş ödemelerine yetiyor çünkü diğer gelirler az ve yatırımlar zayıf. Yerli şirketlerin bir kısmı faaliyetlerini durdurmuş durumda, yabancı şirketler ise kendilerinden rüşvet ve pay istendiği için Irak'a gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta sanayi, tarım, hatta genel ticaret, yerli üretim yöntemleri ve turizm sektörleri zorlu bir süreçten geçiyor ve bu durum istikrarsızlık yaratıyor. Bu nedenle hükümetin açık ve şeffaf bir vizyonla Irak'ın bozulan dengesini düzeltmeye çalışması talep ediliyor.