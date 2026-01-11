Pakistan'da düğün evinde facia: Gelin ve damat dahil 8 ölü

2 saat önce

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir düğün merasimi sırasında meydana gelen tüp patlaması sonucu, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan polisi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, İslamabad'daki bir evde düzenlenen düğün kutlaması sırasında yaşandı.

Gece saatlerinde misafirlerin eğlendiği esnada patlayan gaz tüpü, evin bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Enkaz altında kalanlardan en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında dünya evine giren çiftin de bulunduğu kaydedildi.

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürürken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık yetkililerine yaralıların tedavisi için gerekenin yapılması talimatını veren Şerif, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını istedi.