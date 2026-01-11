Erbil'den Halep mesajı: Rojava'nın mücadelesi ulusal bir davadır

35 dakika önce

Kürdistan Bölgesi'ndeki bir dizi parti ve siyasi taraf, Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik saldırıları kınayarak, Birleşmiş Milletlere (BM) bir protesto notası vereceklerini duyurdu.

Kürdistan Demokratik Ulusal Birliği Sekreteri Gafur Mahmuri, bugün (11 Ocak 2026 Pazar günü) söz konusu partiler adına düzenlenen basın toplantısına açıklamada bulundu.

Gafur Mahmuri, Halep’te yoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu mahalleri hedef alan saldırıları kınamak ve kamuoyuna ortak bir bildiri sunmak üzere Kürdistan'dan çok sayıda siyasi parti ve taraf olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm konsolosluklara ve BM’ye muhtıra sunacaklarını vurgulayan Gafur Mahmuri,

“Batı Kürdistan (Rojava) Kürtlerinin mücadelesini ulusal bir dava olarak görüyoruz. Herkesten, Batı Kürdistan'a yapılan bu saldırılar karşısında sessiz kalmamasını talep ediyoruz. Beşşar Esad rejiminin yıkılmasından bu yana Suriye Demokratik Güçleri, Suriye Hükümeti ile anlaşmaya varmak istemiştir."

Gafur Mahmuri, bu saldırılar karşısında “Kürt'e yakışır” bir duruş sergileyen medya organlarına ve din adamlarına da teşekkür etti.