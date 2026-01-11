1 saat önce

Ağır sıklet maçında rakibi Damian Knyba’yı yenerek, bir kez daha adını şampiyonluğa yazdıran Kürt Boksör Agit Kabayel, "Kürtlerin gücünü tüm dünyaya gösterdim." dedi.

WBC Ağır Sıklet Geçici Kemerini korumak için eldiven giyen olan Kabayel, rakibi Damian Knyba’yı yenerek tarihi bir zafer elde etti.

Tarihi zaferin ardından Agit Kabayel, "Yaşasın Kürdistan! Gördüğünüz şey, tüm dünyaya gösterdiğim Kürt gücüydü." dedi.

Agit Kabayel, bu zaferi Rojava’ya armağan etti.

Kabayel'in bu gece ringden zaferle ayrılması, 2026 yılı sonunda dünya boks efsanesi Oleksandr Usyk ile "dünyanın en iyisini" belirlemek üzere karşı karşıya gelmesinin kapılarını resmen araladı.

Mücadele, DAZN platformu üzerinden canlı yayınlandı.