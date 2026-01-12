SDG: Tişrin Barajı, Suriye Geçiş Hükümetine bağlı gruplar tarafından topçu ateşiyle hedef alındı

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Tişrin Barajı ve çevresinin Suriye Geçiş Hükümetine bağlı gruplar tarafından topçu ateşiyle hedef alındığını bildirdi.

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tişrin Barajı ve çevresinde Suriye Geçiş Hükümetine bağlı grupların yoğun şekilde intihar dronları ile uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre bölge aynı zamanda bu gruplar tarafından ağır topçu ateşiyle hedef alınıyor.

Ayrıca Türkiye savaş uçaklarının da bölge üzerinde yoğun şekilde uçuşlarına devam ettiği belirtilen açıklamada, “Güçlerimiz durumu yakından takip ediyor.” denildi.