Halep’teki çatışmalar göç dalgasına yol açtı: Barzani Yardım Vakfı sahada

1 saat önce

Halep’te askeri gerilimin tırmanması ve Afrin’e doğru büyük bir göç dalgasının başlaması üzerine Barzani Yardım Vakfı (BCF), bölgedeki insani durumun detaylarını ve yürüttüğü acil yardım faaliyetlerini içeren saha raporunu yayımladı.

BCF Suriye Ofisinin raporuna göre 6 Ocak 2026’da Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde İç Güvenlik Güçleri ile Suriye Arap Ordusu arasında başlayan çatışmalar, kitlesel bir yerinden edilme hareketine neden oldu.

Halep Sosyal İşler Müdürlüğü verilerine dayandırılan raporda, 8 Ocak 2026 saat 23.29 itibarıyla yerinden edilenlerin sayısının 27 bin 750 aileye (tahmini 138 bin 750 kişi) ulaştığı belirtildi.

Çatışmaların devam etmesiyle birlikte 10 Ocak saat 22.00’ye kadar yaklaşık 2 bin ailenin daha evlerini terk ettiği kaydedildi. Rapora göre göç edenlerin yüzde 90’ından fazlası Afrin kenti ve çevre köylere sığındı.

BCF ekipleri, 9-10 Ocak tarihlerinde başlattıkları yoğun yardım kampanyasıyla toplam 5 bin 573 kişiye ulaştı. Yapılan yardımların detayları şöyle sıralandı:

Sıcak Yemek: 4 bin 868 porsiyon sıcak yemek (pirinç, nohut, et, ekmek ve mercimek) dağıtıldı.

Barınma ve Temel İhtiyaç: 436 kişiye battaniye, döşek, plastik örtü ve mutfak seti temin edildi.

Sağlık: 178 hastaya tıbbi müdahale ve ilaç (soğuk algınlığı, ağrı kesici, antibiyotik ve gıda takviyeleri) desteği sağlandı.

Psikolojik Destek: Çocukların yaşadığı stresi azaltmak amacıyla 91 çocuk için özel etkinlikler düzenlendi.

Zorlu kış şartları ve riskler

Rapor, özellikle kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan göçzedelerin yoğun kar yağışının etkili olduğu dağlık bölgelere sığınması nedeniyle "ağır kış şartları" konusunda uyarıda bulundu.

Öne çıkan riskler ve endişeler şu şekilde sıralandı:

- Barınak ve ısınma malzemesi yetersizliği.

- Dondurucu soğuklara bağlı sağlık sorunları.

- Çocuk ve kadınların psikolojik durumunun kötüleşmesi.

Sadece Afrin’in 22 binden fazla aileye ev sahipliği yapması nedeniyle bölge altyapısı üzerinde baskı oluştuğuna dikkat çekildi.

Gelecek planlaması

- BCF, insani yardım operasyonlarını sürdürmek adına 12 Ocak 2026 için şu planlamayı yaptı:

- Günlük sıcak yemek kapasitesinin 3 bin porsiyona çıkarılması.

- Kamplara ve göçzedelerin bulunduğu bölgelere mobil sağlık ekiplerinin gönderilmesi ve köy sağlık ocaklarının desteklenmesi.

- 2 bin aile için gıda ve hijyen malzemesi stoğunun hazırlanması.