Peşmerge ve Irak ordusundan ortak operasyon

4 dakika önce

Peşmerge güçleri ve Irak ordusunun Qereçux Dağı bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik ortak bir operasyon düzenlediği belirtilirken, hedeflere başarıyla ulaşıldığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre bugün (11 Ocak 2026) sabah saat 06.25 sularında, Peşmerge güçleri ile Irak ordusu Qereçux Dağı sınırlarında kapsamlı bir ortak operasyon başlattı.

Operasyona Peşmerge Bakanlığı 1. Piyade Tümeni’ne bağlı 18. Tugay ile Irak ordusunun 50. Tümeni’ne bağlı 14. Tugay’ın katıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre ortak güçler, terör örgütü mensuplarının gizlendiği ve hareket halinde olduğu şüphesi taşıyan Qereçux Dağı silsilesi ve çevresindeki köylerde geniş çaplı arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Peşmerge 18. Piyade Tugayı Komutanı'nın sevk ve idaresinde yürütülen operasyonun, önceden belirlenen plan çerçevesinde hedeflerine tam isabetle ulaşarak başarıyla tamamlandığı ifade edildi.