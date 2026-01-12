Bursa’da otel yangını: 7 yaralı

1 saat önce

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan 48 yatak kapasiteli ve iki bölümden oluşan otelde yangın çıktı.

Otelde bulunan 35 vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

İlk değerlendirmelere göre yangının, otelin eksi birinci katında bulunan SPA merkezinden çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yangına 19 araç ve 50 itfaiye personeliyle müdahale edildi.

Açıklamada, yangının otelin eksi birinci (-1) katında bulunan SPA bölümünde başladığının tespit edildiği belirtildi.

Dumandan etkilenen 7 vatandaşın ise sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildiği bildirildi.