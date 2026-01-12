Belçika'da "Kürdistan İlkokulu" açıldı: Amaç çocuklara Kürtçeyi öğretmek

3 saat önce

Belçika'nın Leuven kentinde, Kürt dilini ve kültürünü korumak amacıyla bir grup Kürt öğretmen ve aktivistin çabalarıyla ilk kez "Kürdistan Okulu" adında bir ilkokul açıldı.

Okulun temel amacı, yurt dışında yaşayan Kürt çocuklara Kürtçeyi öğretmek, böylece Kürt çocuklar Belçika resmi okullarında eğitim görmelerine rağmen ulusal kimliklerini unutmayip kendi dillerinde okuma yazmayı öğrenecek.

Öğretmen Şadiye Selim, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “Bu, Belçika'da şimdiye kadar sunulan en güzel proje. Bu çocuklardan önceki nesiller Kürt alfabesini bilmiyordu. Proje sayesinde bu durum ortadan kalkacak.” dedi.

Bir diğer öğretmen Naski Nesir ise, “Bu okulu açmamıza yardımcı oldukları için Kürdistan Diasporası Konfederasyonuna teşekkür etmek istiyoruz. Gelecek için büyük umutlarımız var.” diye konuştu.

Kürt bir anne olan ve iki çocuğunu okula getiren Şeve Hüseyin, bu girişimden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Eşi Kürt olan Belçikalı bir anne olan Pauline de, “Çocuklarımızın ana dillerini iyi öğrenmeleri, Kürdistan'a döndüklerinde dil sorunları yaşamamaları için çok önemli.” dedi.

Okul sadece dil öğrenimi için değil, aynı zamanda sanat dersleri ve çeşitli etkinliklerle ulusal ve kültürel ruhu yaşatma çabası da sunuyor.

Okula şu anda 50 öğrenci kayıtlı. Dersler ise 4 öğretmen tarafından verilmektedir.