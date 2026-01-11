Yurt dışında yaşayan Kürtlerden Rojava'ya destek yürüyüşü

29 dakika önce

Kürt diasporası, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan Kürtlere destek amacıyla bir dizi gösteri ve yürüyüş düzenledi.

İnsani yardım kuruluşlarının ve tüm siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikler, uluslararası topluma Rojava Kürtlerine karşı işlenen ihlallerin durdurulması mesajını verdi.

Bu etkinliklere Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Norveç, Belçika ve Hollanda'dan uluslararası insan hakları örgütleri katıldı.

Çeşitli sloganlar atan katılımcılar, sivillerin korunmasını ve toplumsal barışı ve masum vatandaşların hayatını tehdit eden şiddetin sona erdirilmesini istedi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, etnik yapıları ve stratejik konumları nedeniyle son yıllarda birçok kuşatma ve saldırıya maruz kaldı.