Erbil'de düzenlenmesi planlanan "Suriye Ürünleri Fuarı" iptal edildi

31 dakika önce

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, kentte bu ayın sonunda gerçekleştirilmesi planlanan ve Suriye menşeli ürünlerin sergileneceği fuarın iptal edildiğini duyurdu.

Umed Xoşnaw, bugün (11 Ocak 2026) yaptığı açıklamada, 23-26 Ocak tarihleri arasında Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenmesi öngörülen ve Suriye menşeli ürünlerin sergileneceği organizasyonun gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

Kamuoyuna yönelik verdiği mesajda Vali Xoşnaw, "Söz konusu fuarın yapılmayacağını tüm taraflara duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

İptal edilen etkinliğin, Suriye Fuarlar Genel Kurumu ile Şam ve Halep Sanayi Odaları iş birliğinde, "En Büyük Suriye Ürünleri Fuarı" sloganıyla düzenlenmesi hedefleniyordu.

Erbil Valiliğinin kararıyla söz konusu fuar takvimden çıkarıldı.