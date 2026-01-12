Diyarbakır'da "Kürtçe Konuşan Anneler" yarışması düzenlendi

1 saat önce

Diyarbakır'da Kürt Kadın Derneği, Kürt toplumunda anadilin konuşulmasını yaygınlaştırmak amacıyla "Kürtçe Konuşan Anneler" adlı bir yarışma düzenledi.

Etkinliğe katılan anneler, çocuklarıyla Kürtçe konuşurken kendilerini videoya kaydedip yarışmaya gönderdiler. Kazanan anne ve çocuklarına düzenlenen törende ödül verildi.

Yarışmanın organizatörleri, amaçlarının Kürt toplumunda anadilin konuşulmasını yaygınlaştırmak olduğunu ve benzer etkinlikleri düzenli olarak organize etmek istediklerini belirtti.

Kürt Kadın Derneği Başkanı Evin Azad, "Bu tür yarışmaları devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Katılımcı anneler, her Kürt ailesinin çocuklarına Kürtçe öğretmenin ve onlarla Kürtçe konuşmanın sorumluluğu olduğunu vurguladı.