Birçok ilde eğitime bir gün ara verildi

3 saat önce

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Maraş, Batman, Silop ve Malatya dahil birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz daha koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Birçok ilde eğitime 13 Ocak Salı günü (bugün) bir günlüğüne ara verildi.

Tatil kararı alan iller şu şekilde:

Maraş, Ordu, Muş, Batman, Kırklareli, Adıyaman, Yozgat, Sinop, Malatya, Tokat, Sivas, Mardin, Kastamonu, Bingöl, Hakkari, Eskişehir, Kayseri, Tekirdağ, Konya, Samsun, Elazığ, Kocaeli, Adana, Bitlis, Erzurum, Giresun, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Erzincan.