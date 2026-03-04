Süleymaniye’de İHA saldırısı; Can kaybı yok

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Kurumu (Asayiş), Süleymaniye kent merkezinde bulunan ve "BM Tepesi" olarak bilinen Riaiye Tepesi’nin insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Kurumu, dün gece saatlerinde Süleymaniye’de gerçekleşen İHA saldırısına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 3 Mart 2026 Salı gecesi saat 22:20 sularında, Süleymaniye’de "BM Tepesi" olarak da adlandırılan Riaiye Tepesi’nin bir İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Saldırının hemen ardından Güvenlik Kurumu ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve incelemelere başladığı kaydedildi.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda saldırının bir İHA tarafından gerçekleştirildiği kesinleşirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı teyit edildi.

Açıklamada ayrıca, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Ancak söz konusu İHA’nın nereden ve hangi güçler tarafından yönlendirildiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, K24’e yaptığı açıklamada kentteki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ebubekir, Riaiye Tepesi’ne düzenlenen İHA saldırısında can kaybı yaşanmadığını ve sivil tesislerin hedef alınmadığını belirtti.

Bölgedeki genel duruma ilişkin uyarılarda bulunan Ebubekir, Kürdistan Bölgesi'nin uluslararası ve bölgesel bir savaşın tam merkezinde kaldığını vurguladı.

Vali Ebubekir, "Bölge hava sahası; savaş uçaklarının, İHA'ların ve füzelerin geçiş güzergahı ve sahası haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak kalabalık yerlerden uzak durmalarını isteyen Vali, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan durum sakinleşene kadar dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça büyük kalabalıklardan kaçınmalarını rica ediyoruz. Egemenliğin korunması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması Irak hükümetinin sorumluluğundadır."