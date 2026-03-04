Suriye ordusu alarmda: Irak ve Lübnan sınırlarına askeri takviye

3 saat önce

Suriye Ordu Operasyonları Komutanlığı, güvenliği sağlamak ve olası bir gerilimi önlemek amacıyla Irak ve Lübnan sınır hattındaki askeri varlığını güçlendirdiğini duyurdu.

Komutanlıktan 4 Mart 2026 Çarşamba sabahı yapılan resmi açıklamada, sınır güvenliğinin artırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ordu birliklerimiz, bölgede tırmanan çatışma ve gerilim ortamında ülke egemenliğini korumak ve sınır kontrolünü sağlamak amacıyla Irak ve Lübnan ile olan ortak sınır hatlarındaki konuşlanmasını yoğunlaştırmıştır."

Açıklamaya göre sınır bölgelerine sevk edilen güçler; Sınır Muhafız Taburları ve istihbarat birimlerinden oluşuyor. Bu birliklerin temel görevi; sınır faaliyetlerini izlemek, kaçakçılıkla mücadele etmek ve her türlü yasa dışı hareketliliği engellemek olarak belirlendi.

Öte yandan Şam’daki bir güvenlik kaynağı, İran, İsrail ve ABD arasında tırmanan gerilim nedeniyle Suriye ordusunun sert saha talimatları yayımladığını bildirdi.

Söz konusu talimatların amacı; ülkeyi istenmeyen bir askeri tırmanıştan uzak tutmak için, gerek Suriye Demokratik Güçleri (SDG) gerekse Tahran yanlısı gruplar tarafından Suriye toprakları üzerinden başlatılabilecek her türlü askeri operasyon girişimini engellemek ve boşa çıkarmaktır.