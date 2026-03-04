CENTCOM detayları paylaştı: İran deniz gücü tamamen tasfiye edildi

2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik başlatılan "Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonu kapsamında 100 saatten kısa bir sürede 2 bin askeri hedef vurulurken, İran Deniz Kuvvetlerinin tamamen saf dışı bırakıldığı bildirildi.

CENTCOM Komutanı General Brad Cooper , 4 Mart 2026 Çarşamba günü video mesaj yoluyla yaptığı açıklamalarda, operasyondaki son gelişmeleri aktardı.

Dördüncü gününe giren harekatın amacının, İran’ın ABD ve müttefiklerine yönelik 50 yıllık tehdidine son vermek olduğunu vurgulayan General Cooper, operasyonun ilk 24 saatindeki hava saldırılarının yoğunluğunun, 2003 yılında Irak’a düzenlenen meşhur "Shock and Awe" (Şok ve Dehşet) operasyonunun iki katı büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Operasyona şu ana kadar 50 bin asker, 200 savaş uçağı ve iki uçak gemisi, B-2, B-1 ve B-52 tipi stratejik hayalet bombardıman uçaklarının katıldığı aktaran Cooper’ın açıklamasına göre bu devasa güçle, İran’ın iç kesimlerindeki füze üsleri ve komuta merkezleri yoğun bombardıman altına alındı.

Deniz savaşındaki bilançoyu da paylaşan Cooper, aralarında İran’ın en aktif denizaltısının da bulunduğu 17 savaş gemisinin imha edildiğini duyurarak, "Şu an itibarıyla Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde hiçbir İran savaş gemisi kalmamıştır." dedi.

CENTCOM Komutanı, ABD ordusunun ilk kez PrSM (Hassas Vuruş Füzesi) uzun menzilli füzelerini muharebe ortamında kullandığını dile getirirken, binlerce kamikaze İHA kullanan "Task Force Scorpion Strike" (Akrep Darbesi Görev Gücü) birimine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu İHA’ların tasarımı aslen İran menşeliydi. Biz bu teknolojiyi ABD'ye götürüp geliştirdik ve şimdi kendi silahlarını onlara karşı kullanıyoruz."

Cooper'ın açıklamalarına göre İran, saldırılara yanıt olarak 500 balistik füze ve 2 bin İHA fırlattı. Ancak ABD sistemlerinin bu saldırıların çoğunu savuşturduğunu belirten Cooper, İran’ın saldırı kapasitesinin hızla gerilediğini ve hava savunma sistemlerinin ağır hasar aldığını ifade etti.

Amiral Cooper, askeri hedeflere ulaşılana kadar operasyonun süreceğini belirterek mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Henüz yolun başındayız ve zafer konusunda güçlerimize güvenim tamdır."