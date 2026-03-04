Bağdat Havalimanındaki ABD üssüne İHA saldırısı

2 saat önce

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Victoria Askeri Üssü, insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı.

Güvenlik kaynaklarından 4 Mart 2026 Çarşamba sabahı erken saatlerde gerçekleşen saldırıya ilişkin alınan bilgiye göre ABD Büyükelçiliği ve koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan Victoria Üssü, çok sayıda İHA ile saldırıya uğradı.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, askeri üs içerisinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Bu durumun, lojistik merkezde maddi hasara ve yangına yol açtığı belirtiliyor.

Saldırı sırasında üste konuşlu bulunan C-RAM hava savunma sistemleri devreye girerken, havalimanı ve çevresinde siren sesleri yankılandı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen silahlı grup "Seraya Evliya el-Dem", operasyonun bir sürü İHA ile gerçekleştirildiğini duyurdu. Grubun yaptığı açıklamada, bu saldırının "İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesine misilleme olarak ve Direniş Cephesi’ne destek amacıyla" düzenlendiği iddia edildi.

Saldırıya ilişkin ABD makamlarından veya Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından can kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak güvenlik güçleri havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, İHA'ların fırlatıldığı noktaları tespit etmek amacıyla Bağdat kırsalında arama operasyonu başlattı.