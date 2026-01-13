Olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilde eğitime ara

Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle bugün dört ilde eğitime "kar molası" verildi.

1 saat önce

Yurt genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, eğitimi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son uyarıların ardından Kars, Erzurum, Yozgat ve Elazığ valilikleri harekete geçti.

Buzlanma riski ve aşırı soğuklar nedeniyle Kars il genelinde okullar tamamen tatil edilirken, diğer illerin bazı ilçelerinde ve taşımalı eğitimde ders zili bugün çalmayacak."

KARS

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle il genelindeki rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç olmak üzere 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba (bugün) Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır." denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiğini belirterek, il merkezi ile Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerinde eğitim ve öğretime verilen aranın bugün için uzatıldığını duyurdu.

ELAZIĞ

Elazığ Merkez ilçede de taşımalı eğitime bugün ara verildiği, ilçelerdeki durumun ise kaymakamlıklarca değerlendirileceği kaydedildi.