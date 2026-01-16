Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu

3 saat önce

Beyaz Saray, İran’daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 15 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, İran’la ilgili açıklamasında, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ı protestocuları öldürmeye devam etmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardığını söyledi.