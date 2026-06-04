Bağdat'ta üçlü toplantı: Petrol sorununu çözme çabaları yoğunlaştırılacak

2 saat önce

Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed, Kürdistan Bölgesi'nde faaliyet gösteren yabancı petrol şirketlerinin önündeki engellerin kaldırılacağını bildirdi.

Bakan Basım Muhammed, bugün (4 Haziran 2026 Perşembe), yaptığı açıklamada, Başbakan Ali Falih Zeydi'nin, Kürdistan Bölgesi heyeti ve bölgede faaliyet gösteren yabancı petrol şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Petrol Bakanı, görüşmenin temel amacının yabancı şirketlere Irak'ta çalışmak için barışçıl ve elverişli bir ortam sağlanacağına dair güvence vermek ve petrol üretimi ve ihracatına derhal yeniden başlamaları için onları teşvik etmek olduğunu söyledi.

Görüşmede, bu şirketlerin çalışmalarında karşılaştıkları engeller ve sorunların da ele alındığını belirten Basım Muhammed, Irak Başbakanı'nın bu sorunları kapsamlı bir şekilde incelemek için ilgili hükümet organlarını görevlendireceğine, böylece bu engellerin kaldırılması için uygun ve temel çözümler bulacağına dair söz verdiğini kaydetti.