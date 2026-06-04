Kongre üyeleri: Trump'ın yetkisinin sınırlandırılmasını destekliyoruz

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ABD Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'ın yetkilerini sınırlama kararını destekleyerek, savaşa girme kararının yalnızca Kongrenin yetkisinde olduğunu belirtti.

Kongre Üyesi Thomas Massie, Kurdistan24 Washington Büro Şefi Rahim Reşidi'ye verdiği demeçte, "Temsilciler Meclisinde önemli bir oylama gerçekleştirildi. Tasarıyı destekledim. Bu tasarı, Donald Trump'a İran'a karşı savaştan çekilmesini tavsiye ediyor." dedi.

Amerikan halkının artık bu savaşı desteklemediğini söyleyen Massie, "Halkın büyük çoğunluğu savaşa karşı ve bu savaş yakıt ve gübre fiyatlarını artırdı, bu yüzden bu savaşın hiçbir kazanımı yoktur." diye ekledi.

Randall Adam Fine ise Kurdistan24'e, "İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmamasını sağlamalıyız. Hürmüz Boğazı en kısa sürede açılmalıdır." dedi.

George Weekes de, "Oyladığımız şey, Başkan'ın savaşa girmek için Kongreye başvurması gerektiğidir, çünkü savaşa karar verme yetkisi yalnızca Kongrededir. Desteklediğimiz ve oyladığımız tasarı budur." sözlerini sarf etti.

Söz konusu tasarı, 208 "hayır" oyuna karşı 215 "evet" oyuyla salt çoğunlukla kabul edildi. Siyasi analistlerin dikkatini çeken en önemli detay ise Trump’ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti’den 4 milletvekilinin Demokratlarla birlikte "evet" oyu kullanması oldu.

Bu durum, Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin her iki ana partide de ciddi endişelerin bulunduğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kabul edilen bu karara göre Başkan Trump, şu iki durum haricinde ABD Silahlı Kuvvetlerinin İran sınırları içerisindeki tüm askeri eylemlerine son vermek zorunda:

1. ABD Kongresinin resmi olarak savaş ilan etmesi.

2. Askeri güç kullanımı için Kongreden özel bir yasal yetki (onay) çıkarılması.

Demokratlar, ABD Anayasasına göre savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongreye ait olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 28 Şubat’ta İran’a yönelik düzenlenen hava saldırılarının ardından özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Demokratlar, üç aydır devam eden bu savaşın ağır ekonomik sonuçlarına işaret ediyor.

Buna karşılık Trump yönetimi ise saldırıları savunarak, bu adımların ABD’nin ulusal güvenliğini korumak ve İran’ın nükleer programını engellemek amacıyla atıldığını belirtiyor.