Naim Kasım: Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek

4 saat önce

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmayı "başarısızlık" ve "teslimiyet" olarak nitelendirerek, bombardımanın devam ettiği sürece Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

Naim Kasım, Lübnan yetkililerine İsrail ile "sözde doğrudan müzakerelere" son vermeleri çağrısında bulundu.

Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmayı "başarısızlık" ve "teslimiyet" olarak nitelendiren Naim Kasım, ateşkes anlaşmasının sadece Lübnan'ın güneyi değil, tüm ülkeyi kapsaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail güçlerinin ülkenin güney bölgelerinden tamamen çekilmesini istedi.

Kasım, Hizbullah savaşçılarının bombardımanın devam ettiği sürece Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.