Peşmerge Bakanlığından üst düzey bir heyet İtalya'da

3 saat önce

Peşmerge Bakanlığından üst düzey bir heyetin bir dizi askeri görüşme yapmak ve savunma sistemi hakkında bilgi edinmek üzere İtalya'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İtalya'daki Temsilcisi Rezan Hamasaleh, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Peşmerge Bakanlığından bir heyetin bir dizi askeri görüşme yapmak ve savunma sistemi hakkında bilgi edinmek üzere İtalya'ya geldiğini söyledi.

Peşmerge Bakanlığı heyetinin havalimanında İtalya Genelkurmay Başkan Yardımcısı tarafından karşılandığını, heyetin daha sonra ulusal ve uluslararası güvenliği korumaktan ve koalisyon güçlerini denetlemekten sorumlu olan İtalya'daki Ortak Operasyonlar Odasını ziyaret ettiğini belirten Rezan Hamasaleh, görüşmede İtalya Savunma Bakanlığının çalışma yöntemleri, Genelkurmay Başkanlığı, NATO ile koordinasyon ve askeri operasyonların nasıl yürütüleceği konularının anlatıldığını sözlerine ekledi.

İtalyan yetkililerin, Peşmerge güçlerine her türlü askeri desteklerini ifade ettikleri ve Kürdistan Bölgesi'nde koalisyonun kilit ortağı olarak kalmak istedikleri belirtildi.