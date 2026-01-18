Kürdistan Bölgesi'nde enflasyon rakamları açıklandı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi İstatistik Kuruluna göre enflasyon oranı standart seviyededir ve pahalılık yaşanmıyor.

İstatistik Kurulu, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre Kürdistan Bölgesi'nde yıllık ortalama enflasyon yüzde 0,9 olarak açıklandı. Finans ve ekonomi dünyasında, yüzde 2 ve altındaki enflasyon oranının korunması olumlu bir işaret olarak kabul ediliyor.

Bu da Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının alım gücünün korunduğunu ve fiyatların hızla artmadığını gösteriyor.

Rapordaki en önemli noktalardan biri, çeşitli mal ve hizmetlerin maliyetindeki artıştır. Uzmanlar bu artışı "pozitif enflasyon" olarak adlandırıyor çünkü bu, özel sektörde artan talebin ve hizmet seviyelerinin iyileşmesinin bir işaretidir.

En düşük enflasyon oranı (yüzde 0,6) Erbil'de kaydedildi. Erbil, fiyat artışları açısından en istikrarlı il olarak kabul ediliyor.

Duhok'ta enflasyon yüzde 1,1, Süleymaniye'de ise yüzde 0,7 oranında arttı.

Ailelerin geçim kaynaklarının temelini oluşturan gıda, konut ve sağlık hizmetleri fiyatları sabit kaldı.