Muhammed Şukri: Başbakan, geniş bir yatırımcı heyetiyle Davos Zirvesi'ne katılıyor

10 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Dr. Muhammed Şukri, Başbakan Mesrur Barzani'nin üst düzey bir hükümet ve yatırım heyetine başkanlık ederek Dünya Ekonomik Forumu'na (Davos) katılacağını açıkladı.

Muhammed Şukri, bugün (18 Ocak 2026 Pazar) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin bu yılki Davos heyetinin öncekilerden daha kapsamlı ve farklı olduğunu belirterek, Başbakan Barzani’nin uluslararası ziyaretlerde ticari heyetleri sürece dahil ederek ekonomik ilişkileri güçlendirme stratejisi çerçevesinde, 20 özel sektör yatırımcısının da Başbakan’a eşlik edeceğini vurguladı.

Davos'ta "Kurdistan House" (Kürdistan Evi) projesi, bu yıl üst üste üçüncü kez hayata geçiriliyor. Başbakanın doğrudan gözetimi ve desteğiyle; Başbakanlık Ofisi, Dış İlişkiler Ofisi (OIC) ve Yatırım Kurulu tarafından organize edilen ve yerel yatırımcıların sponsorluğunu üstlendiği "Kurdistan House", bu yıl daha geniş bir alanda ve daha yoğun bir etkinlik programıyla katılımcılarını ağırlayacak.

Şukri, bu katılımın Kürdistan Bölgesi için "altın bir fırsat" niteliği taşıdığını kaydederek, Başbakan Barzani’nin dünya liderleriyle kritik siyasi, ekonomik ve diplomatik görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Muhammed Şukri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Davos’un önemi, Kürdistan’ın kapılarını küresel yatırımcılara daha geniş bir şekilde açmasında yatmaktadır. Amacımız, gelecekte bu yatırımcıların Kürdistan Bölgesi'nde projeler gerçekleştirmesini sağlamaktır. Sayın Başbakan, alınan kararların ve varılan mutabakatların uygulanmasını bizzat Davos’ta takip edecektir."

Başbakan Barzani'nin Beşinci Katılımı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İsviçre'de düzenlenen ve onlarca devlet başkanı ile liderin yer aldığı 56. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılıyor. Başbakan Barzani, bu prestijli zirveye üst üste beşinci kez iştirak ediyor.

19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 56. Davos Zirvesi, "Diyalog Ruhu" teması altında dünyanın en önemli liderlerini, iş insanlarını ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz yılki forumda da faaliyete geçen "Kurdistan House", diplomatik temasların merkezi olmuştu. Başbakan Barzani, forum süresince çok sayıda devlet başkanı, üst düzey yetkili, iş insanı ve ekonomist ile bir araya gelerek; hem Kürdistan Bölgesi'nin dış ilişkilerini güçlendirmiş hem de Irak ve bölgeyi ilgilendiren önemli meseleleri masaya yatırmıştı.